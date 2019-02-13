اتحاد الكرة: لا يمكن التقليل من الأهلي.. وأياً كان التصعيد فهناك لوائح

كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، أنه لا يوجد من يستطيع التقليل من النادي الأهلي ومجلسه وجماهيره.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تبديل مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري، بمباراة كأس مصر، لتقام يوم 28 فبراير الجاري، وتحديد 18 إبريل لمباراة الدوري.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "اللعيب" "لجنة المسابقات درست الامر من كافة الجوانب، ووضعت التصور النهائي الذي وافقنا عليه في النهاية".