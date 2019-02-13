أحمد حسن مديراً فنياً في الدوري المصري الموسم المقبل.. فيديو

عمرو ابوبكر
كشف أحمد سمير، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عودة أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، والمستشار الفني لفريق بيراميدز، إلى التدريب مرة أخرى.
وقال سمير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سأكون مدربًا عامًا في الموسم المقبل مع أحمد حسن، الذي سيشغل منصب المدير الفني".
واستطرد: تربطني علاقة قوية مع أحمد حسن منذ ان لعبنا سويًا في الزمالك، لديه أكثر من عرض للتدريب، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن .
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