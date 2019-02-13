رياضة | هيريرا: هدف باريس سان جيرمان الأول تسبب في تغيير المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيريرا: هدف باريس سان جيرمان الأول تسبب في تغيير المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏اندير هيريرا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن المباراة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي كانت متكافئة حتى الركلة الركنية التي سجلوا منها الهدف الأول في الشوط الثاني وبعدها أحرزوا الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز الفريق الفرنسي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .

وقال هيريرا في تصريحات صحفية : "بعد الهدف تغير كل شيء. قبل ذلك، وكانت المباراة تحت السيطرة، وربما كانت ستنتهي بالتعادل السلبي".

وأضاف : "‏نحن متفائلون وإيجابيون فنحن نعمل على بناء شيء جيد، وستكون هذه الليلة صعبة علينا، وكذلك الغد، ولكننا سنقاتل على مركز مؤهل لدوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي".