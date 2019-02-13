رياضة | سبب يمنع هازارد من البقاء في تشيلسي الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب يمنع هازارد من البقاء في تشيلسي الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية مؤخراً، أن تشيلسي قد يفرط في بقاء البلجيكي إيدين هازارد في حالة فشل البلوز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتلقى فريق تشيلسي خسارة قاسية من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة مساء الأحد وذلك ضمن الجولة 27 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون نادي تشيلسي مجبرًا على بيع هازارد في حالة عدم التأهل لدوري الأبطال، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، خوفاً من توقيع عقوبات على البلوز من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وارتبط البلجيكي هازارد بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، حيث يزعم أنه قد يتعين عليه السماح له بالرحيل إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعاني فريق تشيلسي مؤخراً تحت قيادة الايطالي ماوريسيو ساري حيث تعرض الفريق للعديد من الهزائم في البريميرليج.