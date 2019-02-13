اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد نصر حسين الجزائري| أون لاين

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مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد نصر حسين الجزائري| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، الأربعاء 13 فبراير، ضمن مباريات الجولة الثانية، لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، الساعة التاسعة مساء.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد نصر حسين الجزائري| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة

تقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، القناة الثانية الأرضية، وقنوات "بي إن سبورت".

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد نصر حسين الجزائري| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة

وقال "جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، أن المشوار لا يزال طويلًا في الكونفدرالية، والفريق يحارب في كل مباراة لأجل تحقيق الفوز، وأكد أن الفريق المطلوب منه الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.