تعرف على موعد مباراة توتنهام ضد بوروسيا دورتموند اليوم فى دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألمانى، ضيفًا ثقيلا على توتنهام الإنجليزى على ملعب ويمبلى في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند فى العاشرة مساء اليوم على قناة beIN Sports HD2.

ويغيب عن مباراة اليوم هارى كين وديلى ألى نجمى توتنهام للإصابة، فى المقابل يفتقد بوروسيا دورتموند نجمه ماركو رويس لنفس السبب.

وتأهل دورتموند متصدرا للمجموعة الأولى على حساب أتلتيكو مدريد، بينما حل توتنهام ثانيا فى المجموعة الثانية خلف برشلونة وسبق أن التقى الفريقان فى دور المجموعات بدورى الأبطال فى الموسم الماضى، تغلب توتنهام 3 / 1 ذهابا على ملعب ويمبلى وإيابا بنتيجة 2 / 1 فى سيجنال إيدونا بارك.