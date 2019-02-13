الانتقالات بين الأندية تلحق بالإداريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

بعد أن انحصر بين المدربين أولا ومن ثم اللاعبين، تسرب الاحتراف إلى الإداريين أيضا، حيث شاعت أخيرا ظاهرة تنقل الإداريين للعمل بين أندية دوري المحترفين بعد أن كان المحرك الأول والأساس في ذلك خلال الفترات الماضية التعصب والميول والعمل فقط في النادي الذي ينتمي إليه الإداري.

وفي المواسم القليلة الماضية، استفادت عدد من الأندية من خبرات الكفاءات المحلية التي تتمتع بخبرات طويلة في العمل بالمجال الإداري أو تدعم، لمنحها مفتاح إدارات الأندية أو العمل كمديرين تنفيذيين أو في رئاسة إدارات الكرة.

الأهلي يستعين باتفاقي

بعد استقالة المدير التنفيذي بالنادي الأهلي موسى المحياني، اتجهت إدارة النادي للتعاقد مع لاعب الاتفاق السابق المدير السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، زكي الصالح للقيام بالمهمة.

وسبق أن عمل الصالح مدير كرة بنادي الاتفاق بعد أن ارتدى قميصه. وباشر الصالح الأسبوع الماضي مهامه رسميا مع المدير الفني الجديد، الأوروجوياني خورخي فوساتي.

اتحادي لإدارة كرة الفيحاء

استعانت إدارة نادي الفيحاء بخدمات إداري نادي الاتحاد السابق الدكتور محمد السليمان كمدير للكرة بعد استقالة محمد الهندي، وذلك ضمن الهيكلة الجديدة وسعي الإدارة لتحسين نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب تراجعها مما أدى إلى إقالة المدرب السابق الصربي سلافوليوب موسلين وتعيين الجزائري نور الدين بن زكري بديلا عنه.

شبابي يضبط النصر

ضمت إدارة نادي النصر بقيادة سعود السويلم مع بداية فترتها مطلع الموسم الحالي، الشاب أحمد البريكي للعمل مديرا تنفيذيا بالنادي. وقدم البركي من نادي الشباب حيث سبق أن عمل به كمدير تنفيذي ومن قبلها كان مديرا تنفيذيا لدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، ومستشارا لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في فترة سابقة.

وحداوي يرأس الأهلي

وعلى مستوى رئاسة الأندية، فقد تقلد مساعد الزويهري رئاسة مجلس إدارة نادي الأهلي، وهو القادم من كرسي نائب رئيس نادي الوحدة في عهد إدارة حازم اللحياني عام 2014 ليصبح بعد ذلك رئيسا ذهبيا للنادي بعد أن حقق معه ثلاثة ألقاب في موسم 2015 وهي: بطولة الدوري وكأس الملك وبطولة السوبر السعودي في نسختها الثالثة قبل أن يستقيل في العام الذي تلا هذه الإنجازات مباشرة.

السراح من التعاون للحمادة

بعد أن تقلد منصب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأول لكرة القدم، انتقل محمد السراح أيضا للعمل مشرفا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمادة.

الهزاع من النصر للرائد

مثل النصر لاعبا، كما عمل مديرا لفريقه الأول لكرة القدم، ثم انتقل خالد الهزاع للعمل إداريا في نادي الرائد وتولي منصب إدارة الكرة خلفا لمدير الفريق السابق أحمد غانم.