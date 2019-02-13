شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نصر حسين داى.. الأبيض يسعى لانتفاضة بدور المجموعات فى الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

يحاول الفارس الأبيض تخطى هزيمته فى الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكينى، والتى هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد موى بكينيا وتحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين حول أهمية مباراة نصر حسين داى، للعودة للمنافسة فى الكونفدرالية التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاثة، مشددًا على أنه لن يقبل سوى بالفوز في المباراة.

فيما حرص المدير الفنى للزمالك على تصحيح أخطاء اللاعبين فى المواجهة الأخيرة بالدورى الممتاز، أمام فريق النجوم، والتى حسمها الأبيض بهدف دون رد، سجله أيمن حفنى بعد عودته للمشاركة مع الفريق، مطالبهم بغلق صفحة الدورى والتركيز فى المواجهة الأفريقية المرتقبة.