شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للإسكواش بمشاركة التوب 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء بطولة الجمهورية لمنافسات الإسكواش، التى ينظمها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، حيث تستمر البطولة حتى الثامن عشر من فبراير الجاري.

ويشارك فى البطولة نخبة من لاعبى الإسكواش المصريين وفى مقدمتهم أبطال التوب 10 بالتصنيف العالمى للإسكواش.

ففى منافسات الرجال يشارك على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالميًا، طارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميًا، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الخامس، مروان الشوربجى المصنف الثامن، ومحمد أبو الغار المصنف التاسع.

أما فى منافسات السيدات فتشارك كل من: رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا، نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية، نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة، نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثامنة.