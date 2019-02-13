محمد رشاد
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، أنه لا يوجد من يستطيع التقليل من النادي الأهلي ومجلسه وجماهيره.
وقال "مجاهد" في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على قناة إم بي سي مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "لجنة المسابقات درست مسألة تعديل جدول الدوري من كافة الجوانب، ووضعت التصور النهائي الذي وافقنا عليه في النهاية ، لسنا في تنافس مع الأندية، نعلم أن هناك من يريد إشعال الأمور، لكن على الجميع أن
يعي ظروف المرحلة الحالية، وتقدير ظروف البلاد، مجلس الأهلي لديه من الحكمة لتقدير...
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: الرد على أي تصعيد من الأهلي يتم وفقاً للوائح.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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