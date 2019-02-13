"مبابي" يتحدث عن غياب نيمار وكافاني أمام مانشستر يونايتد

كيليان مبابي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

تحدث كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن غياب نيمار دي سيلفا وإديسون كافاني نجمي الفريق عن مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، والتي جمعت بينهما، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وأكد أن غيابهم مؤثر لكنهم يلعبون كفريق، والرد على أرضية الملعب، كمل أوضح أن الفريق الباريسي أصبح الأوفر حظًّا من أجل الصعود إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين خارج الديار.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة "منطقيًا نحن الأقرب للتأهل للدور القادم، هناك مباراة عودة مهمة متبقية ولدينا الوقت للاستعداد الجيد لها".

‏وأضاف نجم باريس سان جيرمان "لقد تعرضنا للإرهاق في الـ٢٠ دقيقة الأخيرة، أمامنا ثلاثة أسابيع للتأكد من أننا مستعدون للتأهل بلور القادم".

‏وتابع " المدرب طلب مني عدم التراجع للخلف لضرورة البقاء خلف المدافعين، كان الأمر صعباً بعض الشيء لأنه أمرًا جديداً بالنسبة لي، في الأخير لقد سجلت هدفًا وحققنا الفوز بنتيجة

2-0".

‏ واستدرك "المدرب قال لي أنني لن أحصل على الكرة كثيرًا، كان بإمكاني تسجيل الهدف الثالث، وأعتقد أنه كان سيصبح حاسمًا في تأهلنا للدور القادم، أرغب بتسجيل هدفًا في مباراة الإياب".

‏وعن غياب نحمي الفريق الثنائي نيمار وكافاني: " على الناس التوقف عن إصدار هذه المخاوف، هما لاعبان مهمان للغاية بالنسبة للفريق، لكن تلك كرة القدم تلعب على أرضية الميدان ، أظهرنا للجميع بأننا لا نخاف من أحد وكم نحن جيدون".

‏وأختتم النجم الفرنسي حديثه "سنشجع ليون الاسبوع المقبل امام البارسا، نريد الكرة الفرنسية ان تذهب بعيداً في المسابقة".

وتستضيف "حديقة الأمراء" مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، في شهر مارس المقبل، الموافق ٦ مارس.