سولشاير: باريس سان جيرمان بمستوى أعلى منا ومبابي سريع كالبرق

سولشاير مدرب مانشستر يونايتد

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على قوة فريق باريس سان جيرمان، بعد الهزيمة أمام الفريق الباريسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات عقب المباراة "‏لأكون صادقًا، هم في مستوى أعلى منا، لقد كان التحقق من الواقع".

وأضاف "هذا هو المستوى الذي نريد الوصول إليه،التواجد بـ"توب فور" شيء واحد، يجب أن يكون مانشستر يونايتد في

القمة".

‏وأستطرد "ربما علينا إيجاد طريقة لعب مختلفة عندما يغيب مارسيال ولينجارد فهما يقدمان لنا شيئًا نريده في خطتنا، هذه المباراة لا تحدد مصير موسمنا، إنها مباراة سنتعلم ونستفيد منها".

‏وتابع "وُجدت التحديات كي يتجاوزها المرء ويتغلب عليها، سنذهب لباريس ونلعب بأسلوبنا وسنعمل على التحسن منذ اليوم، ماحدث اليوم فيه تذكير لنا بالواقع، لن نستسلم ونقول بأنها انتهت سنذهب لباريس مؤمنين بحظوظنا وسنعمل".

‏و عن هدف مبابي" الطريقة التي تغلب فيها على المدافعين ووصل للصندوق قبلهم ليسجل، هكذا تضيف ٥ أو ٦ أهداف لسجلك التهديفي وهذا ما تحدثت عنه مؤخرًا، هو كان رائعًا، مبابي كان سريعًا كالبرق".

‏وعن سانشيز، قال مدرب الشياطين الحمر: " لا أستطيع فعل أي شيء له، عندما يدخل أرضية الملعب ويلعب يجب عليه أن يجد نفسه".

‏وحول لقطة كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان ودفعه لراشفورد" كان محظوظًا لبقاءه على أرضية الملعب، بعد الطريقة التي دفع بها واشفورد، نحن لم نتحصل على ركلة حرة حتى".

الجدير بالذكر أن مباراة العودة ستكون بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" الشهر المقبل، الموافق ٦ مارس.