باريس سان جيرمان يحقق رقمًا تاريخيًا بتغلبه على مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان

كتب : أحمد البادي

نجح باريس سان جيرمان في تحقيق رقمًا تاريخيًا بتغلبه على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه أول مواجهة تجمع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوربا إذا لم يتقابلا من قبل في أى مباراة رسمية.

بذلك حقق باريس سان جيرمان أول انتصار تاريخي على

نظيره مانشستريونايتد بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد أولد ترافورد.

الجدير بالذكر أن الفريقين سيلتقيا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك في السادس من شهر مارس المقبل، والذي سيستضيفه ستاد حديقة الأمراء بفرنسا.