رياضة | توخيل بعد موقعة اليونايتد: لقد انتهى الشوط الأول فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل بعد موقعة اليونايتد: لقد انتهى الشوط الأول فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان، إلى أن فريقه لم يحسم بعد التأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه على مانشيتر بثنائية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيطر باريس على مجريات اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وفاز بثنائية بريسنيل وكيليان مبابي.

وقال ‏توخيل عقب نهاية المباراة: "كانت مباراة صعبة جدًا بالنظر لظروفنا ومستويات يونايتد مؤخرًا، كان الشوط الأول متكافئًا لكننا تسيدنا اللقاء في الشوط الثاني.".

وتابع توخيل حديثه: "لم يحسم شيء بعد، لقد انتهى الشوط الأول فقط، وعلينا الحفاظ على تركيزنا".