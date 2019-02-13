رياضة | مفاجأة مدوية في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة صعبة ضد نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وسيلتقي فريق الزمالك مع نصر حسين داي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الزمالك قد خسر من جورمايا في مباراة الجولة الأولى خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يخوض المدرب كريستيان جروس المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن

في خط الهجوم: خالد بو طيب

ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية :

1- جور مايا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: 3 نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب