رياضة | عفيفي: كل الطموحات قائمة لبراميدز في البطولات التي يلعب فيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عفيفي: كل الطموحات قائمة لبراميدز في البطولات التي يلعب فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم براميدز بأن كل الطموحات قائمة للفريق في كل البطولات التي يلعب فيها.

وقال عفيفي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"خوض مباراة الأهلي في الكأس طبيعي ولا يتنافى مع مطالبنا لأنه من غير المعقول أن نلعب مع الأهلي في دور الستة عشر من البطولة وباقي الأندية تلعب في دور الثمانية".

وأضاف :"لا أعرف لماذا تأخذ أزمات مباريات الكأس أمام الأهلي كل هذا القدر من السخونة".

وتابع :"نرفض نهائيًا إلغاء بطولة الدوري من أجل الاستعداد لأمم أفريقيا حتى لا يفقد الناس ثقتهم فينا".

واختتم عفيفي تصريحاته قائلاً :"اتحاد الكرة اتخذ القرار الأكثر عقلانية بتحديد مباراة الأهلي وبراميدز قي الكأس يوم 28 فبراير وكل الطموحات قائمة لبراميدز في كل البطولات التي يلعب فيها".