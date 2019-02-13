رياضة | خاص.. مجلس الزمالك يحفز اللاعبين قبل مباراة الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مجلس الزمالك يحفز اللاعبين قبل مباراة الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة الكرة بالزمالك صرف مكافأة الفوز على النجوم وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة قبل مباراة نصر حسين داي الجزائري.

ويرغب مسؤولو الزمالك في تحفيز اللاعبين للفوز على نصر حسين داي وتحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة بالكونفدرالية بصرف كافة مستحقات ومكافأت اللاعبين.

وصرف مسؤولو الزمالك الراتب الشهري للاعبين في إطار سياسة النادي بصرف الرواتب الشهرية في المواعيد المحددة لها.

ويستعد الزمالك لخوض موقعة نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب