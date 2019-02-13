رياضة | عاجل.. مدرب سيمبا يفتح النار على مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب سيمبا يفتح النار على مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد باتريك أوسيمس المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني ما قام به مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عقب نهاية اللقاء ورفضه مصافحته بعد الخسارة.

وقال أوسيمس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فقط لتعلم، أعتقد حقا أن هذا النقص في الروح الرياضية عند أكبر فريق في إفريقيا أمر خاص جدا".

وتابع: "كما تعلم في الأسبوع الماضي خسرت من الأهلي ٥-٠، وأول شيء فكرت فيه بعد الخسارة كان أن أحيي زميلي لاسارتي باليد، أما اليوم فهو لم يتقبل الخسارة".

وأضاف مدرب سيمبا "هذا أمر خاص ومختلف، خاصة أنه يأتي من مدرب أكبر فريق في إفريقيا وفي مصر.. مكانتك هذه تحتم عليك أن تحترم لاعبي ومدربي منافسك".

وتعود إلى القاهرة في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من تنزانيا، عقب مواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام سيمبا التنزاني عصر أمس بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام في الثانية صباحاً على أن تصل مطار القاهرة في الثانية ظهر اليوم الأربعاء.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.