رياضة | ريال مدريد يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفاضل بين نجمين في خط الهجوم للتعاقد مع أحدهما في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة دون بالون الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع مبالغ مادية كبيرة في صفقة المهاجم وهو سبب احتمالية عدم التعاقد مع هاري كين نجم وهداف توتنهام.

وذكرت الصحفية الإسبانية بأن خطة ريال مدريد هي ضم واحد من أحد النجمين لوكا يوفيتش نجم إينتراخت فرانكفورت أو تيمو فيرنر نجم لايبزيج.

وكان بيريز قد أكد في تصريحات لفرانس فوتبول أن كريم بنزيمة نجم الملكي هو أفضل رأس حربة في العالم.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت هاري كين بالانتقال إلى الملكي في الموسم المقبل لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.