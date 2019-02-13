رياضة | أحمد علي: هذا أصعب مدافع واجهته وأتمنى احتراف طاهر في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد علي: هذا أصعب مدافع واجهته وأتمنى احتراف طاهر في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد علي نجم المقاولون العرب بأن وائل جمعه نجم الأهلي السابق هو أصعب مدافع واجهه، كما أعرب عن أمله باحتراف طاهر محمد طاهر في أوروبا.

وقال علي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"كوبر اخبرنا خلال فترة ولايته للمنتخب بأنه سيضمني أنا وعمر السعيد وهذا لم يحدث ولكن الجهاز الفني الحالي يضم من يستحق الإنضمام للمنتخب وهذا جيد".

وأضاف :"طاهر محمد طاهر يمتلك خبرات كبيرة رغم صغر سنه والمقاولون يقوم بتسويقه في سويسرا وأتمنى احترافه في أوروبا".

واستكمل :"وائل جمعه من أصعب المدافعين الذي واجهتهم والدوري هذا الموسم صعب والزمالك أقرب للفوز به".

كما طالب أحمد علي نجم المقاولون العرب من جمهوري الأهلي والزمالك بضرورة احترام كلا منهما الآخر وأكد أنه من الطبيعي ان يتدخل محمد صلاح نجم ليفربول في الأزمة بينهما.

وواصل: "يجب على جمهور الناديين احترام كل منهما الآخر والناديين قيمة كبيرة جدا".

واختتم علي تصريحاته قائلاً :"محمد صلاح لاعب كبير وقدوة لكثير من الشباب ومن الطبيعي أن يتدخل في الأزمة بين جمهوري الأهلي والزمالك".