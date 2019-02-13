رياضة | خاص.. كريستيان جروس يجهز بديل "مفاجأة" لنجم الزمالك في المباريات المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. كريستيان جروس يجهز بديل "مفاجأة" لنجم الزمالك في المباريات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس محمد حسن لاعب وسط الفريق لخلافة طارق حامد في تشكيل الفريق حال غيابه في أي مباراة مقبلة لأي ظروف.

وكشف مصدر أن محمد حسن قد دخل حسابات جروس ويرغب المدير الفني في الاعتماد على اللاعب خلال المباريات التي سيغيب عنها طارق حامد.

وأكد المصدر أن جروس كان ينوي الاعتماد على اللاعب في مباراة النجوم وكان سيشارك بديلا لطارق حامد إلا أن اللاعب شعر بآلام في القدم خلال المران الأخير قبل إعلان القائمة ليتم استبعاده من قائمة الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض موقعة نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب