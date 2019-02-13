شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الأهلى بتحديد ملعب لمبارياته المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابا للأهلى يطالبه بتحديد ملعبه الجديد ويفاضل الأحمر بين الكلية الحربية وبتروسبورت لإقامة مبارياته على أحد الملعبين.

كان الأهلى اشترط حضور جماهيره فى المباريات قبل اختيار أى ملعب يقيم عليه مبارياته بعد غلق استاد السلام.

كان الأمن قد تحفظ على إقامة مباريات الأهلى فى الدورى على استاد المقاولون العرب بعد غلق استاد السلام الملعب الرسمي للأهلى فى الدوري بسبب تجهيزه لإستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا.

رفضت الجهات الأمنية إقامة المباريات المقبلة للأهلى فى الدورى على استاد المقاولون العرب .

كان الأهلى يخوض مبارياته على استاد السلام قبل أن يتم إغلاقه بسبب أعمال الصيانة به قبل بطولة أمم افريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين .