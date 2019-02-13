شكرا لقرائتكم توتنهام يواجه بوروسيا دورتموند فى موقعة تكسير عظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب ويمبلى بالعاصمة لندن، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بظروف متشابهة إلى حد ما، فالفريق صاحب الملعب توتنهام حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي عقب تراجع فى النتائج قبلها ليحافظ على موقعه فى المركز الثالث بفارق 5 نقاط خلف الثنائى المنافس على اللقب مانشستر سيتي وليفربول، لكنه يفتقد نجميه ديلي ألي وهاري كين الذى يعانى من إصابة فى الكاحل تعرض لها منتصف يناير الماضى أمام مانشستر يونايتد، وسيغيب حتى مارس.

فى المقابل، يسير دورتموند بخطى ثابتة في الدوري الألمانى حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف، بعد مرور 21 جولة على البوندزليجا، ويعانى من غياب نجمه ماركو رويس لإصابة فى الفخذ وسيعوضه الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو صاحب الـ18 عاما.

وقال سانشو في تصريحات صحفية قبل المباراة: "في المرة الماضية، خسرنا أمام توتنهام على ملعب ويمبلي، ولكنني أعتقد أننا تحسنا في الموسم الجاري، قد تكون الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم في هذه المرة، فبعض اللاعبين البارزين سيغيبون، وسنحاول الاستفادة من ذلك".

وسبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي، تغلب توتنهام 3 / 1 ذهابا على ملعب ويمبلي وإيابا بنتيجة 2 / 1 في سيجنال إيدونا بارك.

وتصدر دورتموند المجموعة الأولى على حساب أتلتيكو مدريد وبروج وموناكو، بينما حل توتنهام ثانيا فى المجموعة الثانية خلف برشلونة وتأهل على حساب إنتر ميلان وأيندهوفن