شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تتراجع عن إيقاف السندبيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن قرار إيقاف حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الاهلى وحرس الحدود الأخيرة فى الدورى، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد إلغاء هدف إمام عاشور فى الشوط الأول بداعى أن اللعبة مخالفة على مدافع الحرس.

جاء ذلك بعد مثول الحكم للتحقيق والتأكيد على أنه لا يعمل فى أى أكاديمية تابعة للنادى الأهلى، لذا قررت اللجنة التراجع عن ايقافه ، على أن يتعهد الحكم بعدم العمل فى أى أكاديمية خاصةوأن يترك عمله فى أكاديمية الأهلاوية ستارز.. وقررت اللجنة اخطار كافة الحكام بحظر العمل فى الأكاديميات والا سيتعرض أى حكم يثبت عمله فى الأكاديميات للايقاف وقد يصل الأمر إلى الشطب فى حالة التأكد من تبعية الأكاديمية لأحد الأندية.