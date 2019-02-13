شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات نسائية سعودية في «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده من الميداليات إلى 7 ميداليات في البطولة العربية المقامة حاليا في الكويت، بعد أن حققت لاعبة المنتخب السعودي للناشئين الحسناء الحماد الميدالية الفضية في سلاح السيف (سيبر)، وحصلت ندى عابد وفوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين، كما انتزع لاعب المنتخب السعودي للناشئين علي البحراني الميدالية الفضية في سلاح السايبر، في حين حقق عمر العكاس الميدالية الفضية في منافسات سلاح المبارزة، وسيختتم المنتخب السعودي اليوم (الأربعاء)، مشاركته في البطولة بمنافسات الفرق (بنين وبنات).

يذكر أن المنتخب السعودي حقق في ثاني أيام البطولة ميداليتين برونزيتين في منافسات سلاح الشيش (فرق).