شكرا لقرائتكم خبر عن «دار الحكمة» تطير بـ «ذهب» البطولة الـ9 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة)

حصدت جامعة دار الحكمة بجدة 3 ميداليات ذهبية في الدورة الرياضية الـ9 التي أقامتها الجامعة، ونافست فيها 9 جامعات على مستوى المملكة. وشملت البطولة مسابقات رياضية عدة شارك فيها أكثر من 200 لاعبة في 6 ألعاب رياضية «كرة السلة، السباحة، سباق السرعة، سباق التتابع، البلياردو، والفرفيرة».

وأوضحت عميدة شؤون الطالبات بالجامعة الدكتورة أحلام العلاقي أن الجامعات الـ9 المشاركة هي جامعة الملك عبدالعزيز، نادي مركز الكليات الطبية، جامعة عفت، كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية، كلية البترجي الطبية، كلية جدة العالمية، وكلية فقيه للعلوم الطبية، كما شاركت فرق من جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مؤكدة بأن إدارة الأنشطة الرياضية بالجامعة حرصت على ترسيخ أهمية الرياضة كونها دافعا قويا للنجاح وتحقيق التوازن البدني والفكري والأخلاقي.

وأوضحت العلاقي أن جميع الفرق المشاركة في الدورة ابتهجت بهذه المشاركة التي سخرت فيها الجامعة جل إمكاناتها لإقامة هذه البطولة ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030، والتأكيد على أهمية الرياضة وتفعيل المنافسة بين الفتيات.