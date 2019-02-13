شكرا لقرائتكم خبر عن «طوق النجاة» يشعلها بين الحزم والباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تستكمل اليوم (الأربعاء)، لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بمواجهتين، إذ يستضيف الحزم على ملعبه نظيره الباطن عند الساعة 3:50 عصرا، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يحل الفيصلي ضيفاً على نظيره الاتفاق عند الساعة 6:10 مساء.

يدخل فريق الحزم هذا اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد 19 نقطة حصدها من 4 انتصارات و7 تعادلات و8 هزائم، كانت آخرها الخسارة القاسية التي تلقاها من الأهلي برباعية مقابل هدفين، ويسعى من خلال لقاء اليوم، الذي سيخوضه لأول مرة على ملعبه وبين جماهيره بالرس، إلى حصد النقاط الـ3 أمام منافسه في لقاء اليوم الذي يعد أقرب منافسيه في الهروب من مراكز المؤخرة.

أما فريق الباطن، فإنه يدخل اللقاء وهو في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و11 هزيمة، كانت آخرها أمام الهلال في الجولة الماضية بنتيجة 2/3، ويطمح الباطن لتجاوز فريق الحزم في سلم الترتيب بالفوز عليه في لقاء اليوم.

وفي الشرقية، يستضيف الاتفاق نظيره الفيصلي على ذكرى لقاء الدور الأول الذي تلقى فيه الاتفاقيون خماسية من الفيصلي، لذا فإن فارس الدهناء يطمح في لقاء الليلة لاستغلال أوضاع الفيصلي الفنية التي تسببت في خسارته في الجولات الـ3 الأخيرة أمام كل من الباطن والحزم وأحد.

فيما يطمح فريق الفيصلي لإيقاف مسلسل الهزائم المتكررة والنهوض من كبوته، وذلك بالفوز في لقاء الليلة وحصد النقاط الـ3 ليتساوى مع مضيفه في النقاط ويتفوق عليه في الترتيب.

ويدخل الاتفاق هذا اللقاء محتلا المركز الـ7 برصيد 27 نقطة حصدها من 7 انتصارات و6 تعادلات ومثلها خسائر، بينما يدخل الفيصلي اللقاء وهو في المركز الـ9 برصيد 24 نقطة جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و7 هزائم.