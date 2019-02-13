شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإبل يتوج الفائزين الـ 5 في مسابقة «الفرديات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت لجان التحكيم نتائجها بتتويج فرديتي عائض بن رفعان القحطاني بالمركز الأول والثاني، بعد أن سمح نادي الإبل في نسخة المهرجان الـ3 بالمشاركة بأكثر من فردية، وحققت فردية عبدالمحسن صالح الراجحي المركز الـ3، وحقق المركز الـ4 عبدالرحمن عايش الشمري، والمركز الـ5 سعود راشد آل عويج.

من جانب آخر، خاضت فرديات الدق للون الشعل المنافسة النهائية أمام لجان التحكيم في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد، بعد تجاوزها التحكيم الأولي واللجان الطبية.

وشهد دخول الفرديات المشاركة في لون الشقح وتحكيمها أوليّا، وأبعدت المتوجة بالمركز الثاني النسخة الماضية خارج قائمة الـ10 المختارة للوجود في اللجان الطبية استعدادا لعرضها بعد غدٍ على اللجان التحكيمية.

من جهة أخرى، شهدت محافظة رماح والمراكز التابعة لها نموّا في الحراك الاقتصادي مع انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ3، وذلك حسب المؤشرات الأولية للاستطلاع الذي قامت به لجنة التنمية الاقتصادية بغرفة الرياض، فرع رماح.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية برماح مذكر العماني أن جميع المؤشرات الاقتصادية سجلت إسهام المهرجان في استقطاب المزيد من الزوار والمتسوقين، مضيفا أن المحلات التجارية حققت نموّا في مبيعاتها، بينما شهدت القطاعات الأخرى في رماح مثل العقار والخدمات البنكية ارتفاعاً قياسياً في حجم أعمالها.

وربط العماني التأثير بقرب المهرجان من المحافظة ما انعكس عليها بدور إيجابي أسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة، ويعدُّ مساهماً كبيراً في الحركة الاقتصادية في المحافظة.

ولفت العماني إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لإتاحة الفرص لهم في هذا المهرجان العالمي الذي يمثل جزءاً مهماً من تراثنا وموروثنا، مشيرا إلى أن المهرجان ينطلق من رؤية كبيرة وعظيمة وقد يحتاج بشكل كبير إلى مساهمتنا كرجال أعمال في بناء شراكات إستراتيجية واقتصادية مع النادي.