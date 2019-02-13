شكرا لقرائتكم خبر عن جماهيرية الإبل تجذب عدسات القنوات الفضائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جذب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عدسات القنوات الفضائية، فقد عملت أكثر من 12 قناة فضائية على توثيق زوايا المهرجان وفعالياته بشكل يومي. وأوضح مشرف النقل التلفزيوني سعود التركي أن جماهيرية المهرجان استقطبت مختلف القنوات المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن المزايين تنقل عبر نحو 12 قناة، فيما ستنضم إلى البث القنوات الرياضية التي تنتظر انطلاقة سباق الهجن، مشيدا بالمواكبة الموسعة التي تضفيها القنوات الشعبية على جائزة المزايين.

وأضاف أن القنوات الناقلة كثيرة، منها القناة الرياضية السعودية وقنوات الساحة والصحراء ودايركت والمرقاب والأماكن وتراث و24 الرياضة و24 مباشر والواحة من الإمارات، مشيرا إلى أن نادي الإبل يحرص على مواكبة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقدم خدمة البث المباشر عبر حساب المهرجان على تويتر [email protected] مع قناة اليوتيوب، علاوة على مشاركة العديد من القنوات عبر التقارير المسجلة التي تنقل صورة المهرجان.

وأشاد التركي بمبادرة نادي الإبل التي خصصت جوائز تنافسية للقنوات الناقلة، وستسهم بدورها في دعم القنوات وتحفيزها على الإبداع في النقل والمواكبة، مشددا على أن الجميع يسعى للتميز ونقل التراث بما يليق به.