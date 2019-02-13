شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولا في قائمة «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) علمت مصادر "الخليج 365" أن مدرب الفريق الأهلاوي الأروجوياني «خورخي فوساتي»، استقر على الخماسي الأجنبي الذي سيخوض به مواجهتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي لمسابقة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، أمام الوصل الإماراتي، واللتين ستقامان في 16 و25 فبراير الجاري على استاد زعبيل بدولة الامارات الشقيقة، واستاد مدينة الملك عبدالله

علمت مصادر "الخليج 365" أن مدرب الفريق الأهلاوي الأروجوياني «خورخي فوساتي»، استقر على الخماسي الأجنبي الذي سيخوض به مواجهتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي لمسابقة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، أمام الوصل الإماراتي، واللتين ستقامان في 16 و25 فبراير الجاري على استاد زعبيل بدولة الامارات الشقيقة، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، إذ وقع اختيار المدرب على كل من محمد عبدالشافي وباولو دياز، واستبعد سوزا المصاب وأدخل بدلاُ منه الروماني نيكولا ستانسيو، إضافة لثنائي الهجوم ديجانيني وعمر السومة، وتنص قوانين البطولة العربية على مشاركة 5 لاعبين من غير المواطنين لكل فريق ضمن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

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