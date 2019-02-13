شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يهدي الوطن «أكاديمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) أعلن رئيس هيئة

أعلن رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ، تكفله بتأسيس أكاديمية لكرة القدم في مدينة الرياض، يشرف عليها مدرب الهلال السابق خيسوس. جاء ذلك في بيان نشره عبر موقعه الخاص في «تويتر» جاء فيه: «انطلاقا من واجبي تجاه هذا الوطن الذي قدم لي الكثير.. واعتزازا بهذه الأرض وأهلها وهم أغلى ما عندي، فإنني من باب الوفاء وبما يمثله نقطة في بحر ما قدمته بلادي وقيادتي لي، يسرني أن أعلن البدء في إنشاء أكاديمية خيرية لي ومن حسابي الخاص تعنى بكرة القدم واستكشاف مواهبها»، مضيفا أنه اختار العاصمة الرياض موقعا لها بمساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، كاشفا عن أنه سيتقدم بأخذ الرخص اللازمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، لاستكمال الإجراءات من الجهات المعنية، مشددا على أن الأكاديمية ستقوم باستكشاف المواهب وتطويرها في لعبة كرة القدم بمختلف أنحاء المملكة، مشيرا إلى أنه التقى أمس بالمدرب خيسوس الذي أبدى ترحيبه بالفكرة والعمل فيها، لا سيما أن خيسوس له بصمة واضحة في 3 أكاديميات بأوروبا، كاشفا عن أن هناك مدربين عالميين آخرين سيتعاقد معهم، إضافة للاستعانة بأحدث طرق التدريب وتقنياته الفنية، وستكون الأكاديمية مجانا للسعوديين ومواليد المملكة والمقيمين فيها. وقال في نهاية البيان: «حلمي أن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب الوطني والمملكة في الدوريات العالمية.. لن أوفيكم ولن أوفي قيادتي وبلدي الحبيب حقهم».

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