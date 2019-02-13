شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخسارة.. «المجانين راضين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

لم تلقِ خسارة الأهلي من النصر بنتيجة 2/1 بظلالها على المدرج الأخضر، إذ كانت هناك حالة من الرضا بشكل عام على أداء الفريق الذي ظهر بشكل مميز ومتماسك، بالرغم من الخسارة، بعكس المباريات الماضية، كما أشادت الجماهير بالتنظيم الدفاعي، رغم الهفوتين اللتين كلفتا الفريق هدفين تسببا في الخسارة.

وانتقد عدد من الجماهير المدافع البرازيلي الذي كان من المفترض أن يكون حاضراً لحاجة الفريق الماسة له، إلا أنه في طور التأهيل وتجهيزه للمباريات القادمة.

ولم يخفِ البعض امتعاضهم من تبديلات فوساتي، خصوصاً أن الفريق كان متأخراً، إذ تحفظ على التبديلات حتى وقت متأخر، إلا أنهم طالبوا بضرورة التصحيح في المباريات المتبقية، والاستمرار على التنظيم الدفاعي، وتجهيز الفريق لبقية المسابقات التي ينافس عليها.