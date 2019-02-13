شكرا لقرائتكم خبر عن جيوفينكو.. الغالي ثمنه فيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في أول مشاركة للاعب الهلال الجديد الإيطالي جيوفينكو في المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود أمام القادسية، استطاع تسجيل هدف فريقه الثالث بعد أن شارك في آخر 20 دقيقة من المباراة وقدم لمحات فنية مميزة، ما جعل الجماهير الهلالية تردد اسمه كثيراً في المدرج الأزرق.

في أول مشاركة للاعب الهلال الجديد الإيطالي جيوفينكو في المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود أمام القادسية، استطاع تسجيل هدف فريقه الثالث بعد أن شارك في آخر 20 دقيقة من المباراة وقدم لمحات فنية مميزة، ما جعل الجماهير الهلالية تردد اسمه كثيراً في المدرج الأزرق.

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