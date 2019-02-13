شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يؤخر انطلاقة المباراة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في ‏لقطة طريفة لأحد الأطفال‏ من متلازمة داون في مباراة الهلال والقادسية، دخل الطفل إلى أرضية الملعب وقت انطلاقة الشوط الأول، ورفض الخروج منه، ما جعل اللقاء يتأخر عن موعده المحدد بـ5 دقائق. وقام حارس الهلال علي الحبسي وزميله المهاجم غوميز بمداعبة الطفل بطريقة إنسانية مليئة بالعاطفة والحنان.

في ‏لقطة طريفة لأحد الأطفال‏ من متلازمة داون في مباراة الهلال والقادسية، دخل الطفل إلى أرضية الملعب وقت انطلاقة الشوط الأول، ورفض الخروج منه، ما جعل اللقاء يتأخر عن موعده المحدد بـ5 دقائق. وقام حارس الهلال علي الحبسي وزميله المهاجم غوميز بمداعبة الطفل بطريقة إنسانية مليئة بالعاطفة والحنان.

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