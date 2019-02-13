700 مشارك في الألعاب الرياضية للشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أكثر من 700 موظف وموظفة من 25 شركة بالإمارات مشاركتهم في النسخة الأولى ل«الألعاب الرياضية للشركات»، وهي المبادرة الرائدة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة كوربوريت سبوريتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من أجل تبني المجتمع الرياضية أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة وحيوية.

وجاء الإعلان عن عدد المشاركين في الألعاب الرياضية مع إغلاق باب التسجيل للمنافسات أمس، بعدما شهد التسجيل إقبالاً واسعاً من الشركات والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات ومنتسبيهم للتنافس في أجواء خارج إطار العمل الروتيني، حيث ستقام المنافسات يومي 22 و23 فبراير الجاري، وتشهد إقامة 18 مسابقة رياضية في ألعاب فردية وجماعية، وتحتضنها المدرسة السويسرية الدولية في دبي، الموقع الرسمي للمنافسات، علماً أن الافتتاح الرسمي للحدث سيكون يوم 21 فبراير الجاري.

وسيتم إقامة حفل توزيع الجوائز وتتويج الفائزين في ختام اليوم الثاني للمنافسات «23 فبراير» المقبل، حيث سيتم تقديم جوائز قيمة عبارة عن كؤوس ومبالغ مالية، على أن ينال الفريق الفائز بالمركز الأول في إجمالي الألعاب برنامجا صحيا متكاملا للشركة لمدة 12 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم.

وكشف محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، عن مبادرة إنسانية مجتمعية، بعدما أعلن عن دعم جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، من خلال تخصيص مبلغ 100 درهم عن كل مشارك في «الألعاب الرياضية للشركات»، إلى جانب تخصيص مبلغ مالي إضافي سيتم الإعلان عنه في ختام الحدث. وتحدثت ندى بن غالب، مدير إدارة شؤون المجتمع في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وقالت: «الجمعية سعيدة للغاية بالشراكة مع الألعاب الرياضية للشركات، التي تعد منارة للمسؤولية المجتمعية في المجتمع، ونحن فخورون بالدعم عبر هذه الرسالة الإيجابية التي ستلعب دوراً نشطاً في صنع غد أفضل لأجيال المستقبل».