هيرتوج: الدوري ليس هدف الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



أكد الهولندي داميان هيرتوج، المدير الفني للجزيرة، أن فريقه يعاني غياب 4 لاعبين في مباراته أمام الفجيرة بالجولة 14 من دوري الخليج العربي التي ستقام يوم غد على استاد الفجيرة، واللاعبون هم، علي مبخوت وسيبستيان سياني وسالم العيدي للإيقاف، ومحمد جمال بسبب الإصابة.

وقال هيرتوج: «صحيح أن الفريق بات على مسافة 6 نقاط من قمة الدوري التي يحتلها الشارقة، ولكن لا نشعر بأي ضغوط من هذا الموقف لأن تحقيق لقب الدوري ليس هدف الفريق في الموسم الحالي، ونسعى لتقديم مستويات مميزة للفوز في جميع المباريات وإن حالفنا التوفيق في تحقيق ذلك فسنحقق لقب الدوري من دون شك، وهناك فرق بين الأهداف التي نرسمها للفريق في الموسم والطموح الذي نسعى إلى تحقيقه، نتفهم وندرك تماماً توقعات الجماهير بتقديم الأفضل وتجنب الخسارة التي حدثت في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، وأعتقد أن سقف الطموحات ارتفع لدى الجماهير بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعبون في الدوري».