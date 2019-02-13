الصين الأولى في منافسات المبارزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الصيني جانج سونج بالميدالية الذهبية، لمنافسات رياضة المبارزة في كأس العالم للكبار فئة (A) رجال فردي، بعد مواجهة مثيرة مع مواطنه شن ساي وهونج الذي نال الميدالية الفضية، بينما اكتفى الإيطالي ماتيو بيتي والأوكراني اندري ديمتشك بالميدالية البرونزية، في مستهل منافسات المبارزة التي أقيمت أمس الأول، على صالة نادي الثقة للمعاقين، ضمن البطولة.

وفي منافسات الرجال في كأس العالم للكبار فئة (B) فردي، حصد الصيني ديو لنج هو الميدالية الذهبية، على حساب البريطاني ديمتري كوتيا، الذي حصل على الميدالية الفضية، بينما نال الروسي البيرت كمالوف ومواطنه الكسندر كوزاكوف الميدالية البرونزية.

وشهدت منافسات المبارزة «سلاح الشيش» للسيدات بكأس العالم فئة (A) تألقاً صينياً واضحاً بعد أن نالت اللاعبة هيانج زيو الميدالية الذهبية، وحصلت مواطنتها جينج بيان على الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية لجينج رونج، كما حصلت يي شيو يو من هونج كونج على ميدالية برونزية في نفس المنافسة.

وضمن فئة اللعبة (B) للسيدات وعلى صعيد منافسات «سلاح الشيش» خطفت التايلاندية سايسوني جانا الميدالية الذهبية، بعد تفوقها على الروسية فيكتوريا بويكوفا التي نالت الميدالية الفضية، فيما حصدت البيلاروسية اليسيا ماكريتسكا الميدالية البرونزية، واكتفت اليابانية آنري ساكوريا بالميدالية البرونزية لنفس الفئة.

وتوجّ الفائزين في منافسات المبارزة كلّ من الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي، وجاسم حميد آل علي، مدير جمارك المنطقة بمطار الشارقة. وعلى هامش المنافسات التي تنظمها البطولة عقد الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر اجتماعاً تنظيمياً ناقش خلاله خططه المستقبلية ومواضيع متعددة بحضور رؤساء وفود دوليين وممثلين عن الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر.