منتدى الإمارات يرسم خريطة إدارة المنشآت الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ينطلق منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بمقرها في دبي، الاثنين المقبل، تحت شعار «الابتكار والذكاء الاصطناعي» برعاية وحضور اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة، بمشاركة محلية وخليجية وعربية لمؤسسات وخبراء مختصين في المجال، ويهدف إلى استشراف مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية، ورسم خريطة للابتكار في المنشآت الرياضية تتضمن أحدث التقنيات، علاوة على اكتشاف أفضل الخيارات التطبيقية لنظم وإدارة المنشآت الرياضية.

تم الكشف عن تفاصيل المنتدى في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس بحضور سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد، وأحمد بركات العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية في الهيئة رئيس فريق المنتدى.

وأكد سعيد عبد الغفار أن المنتدى يواكب تطورات النظم الذكية في العالم، ويأتي متزامناً مع شهر الإمارات للابتكار ومتوافقاً مع استراتيجية الإمارات 2031 للذكاء الاصطناعي، ويهدف للربط العلمي والتطبيقي بين المنشآت الرياضية ومتطلبات الابتكار من جهة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، نظراً لأن النظم الذكية أصبحت لغة العالم فيما يتعلق بإدارة المنشآت الرياضية وأصبحت كذلك عاملاً أساسياً في تحديد هوية وقيمة المنشأة الرياضية من حيث البوابات الذكية، الأرشفة الرياضية الإلكترونية، الخدمات اللوجستية، نظم الإضاءة، التقنية التكنولوجية الذكية لأرضيات الملاعب وغيرها الكثير.

وأضاف عبد الغفار: «هذا المنتدى يستهدف التأكيد على حرص الهيئة على مواكبة كافة التطورات في النظم العالمية، وكذلك أهمية استدامة التطبيقات الذكية، والابتكارية في إدارة المنشآت الرياضية، وها نحن اليوم نشهد الإعلان عن هذا المنتدى، حيث قدمت دولة الإمارات على مر العصور نموذجاً عالمياً من الأفكار الإبداعية التي تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي القائم على الأسس العلمية والقدرات الذكية والابتكارية لتصبح منارة وقبلة للعالم بأسره للعلم والتخطيط واستشراف المستقبل».

وأكد خالد المدفع أهمية المنتدى في الاستفادة من التجارب والرؤى الحديثة المطبقة في المجال، خاصة أن الإمارات أصبحت في طليعة الدول الداعمة والمطبقة للذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة التي استمرت منذ نهاية المنتدى في نسخته السابقة العام الماضي، من أجل العمل على تخطي العقبات والظهور بالصورة المرجوة.

وقال أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية رئيس فريق المنتدى: إن المنتدى يأتي ضمن إطار الخطة التشغيلية للمنشآت الرياضية التي تعزز الدور المحوري بين الهيئة العامة للرياضة والمؤسسات الرياضية المعنية بالمنشآت الرياضية بالدولة، وفي سعي دائم نحو نشر فكر الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل لتلك المنشآت الرياضية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات المعنية.

وستتناول الجلسة الافتتاحية تجربة المنشآت الرياضية في الإمارات بكأس آسيا وسيتحدث فيها سهيل العريفي، مدير إدارة المنشآت بكأس آسيا، كما تتضمن الجلسة الأولى مستقبل المنشآت الرياضية والذكاء الاصطناعي، وتتناول الجلسة الثانية تطبيقات الابتكار في المنشآت الرياضية.