فوز الترجي وخسارة الأهلي أمام سيمبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



خسر الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني صفر-1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، في حين فاز الترجي التونسي على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي 2-صفر في المجموعة الثانية.

ورفع الترجي رصيده في الصدارة إلى 8 نقاط بفارق 3 نقاط أمام أورلاندو، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام سيمبا الذي صعد للوصافة موقتاً.

من ناحية أخرى، يلتقي فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داي الجزائري، في الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية. ويوجد الأبيض في المجموعة الرابعة، حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكيني الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي نصر حسين داي المركز الثاني بثلاث نقاط، وبفارق هدف واحد عن الفريق الكيني.