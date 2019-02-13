فرق الكويت الخاصة تتألق في اليوم الثالث للتحدي التكتيكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

سيطرت الفرق الكويتية المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية على نتائج اليوم الثالث للمنافسات التي تقام في ميدان الروية بدبي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبإشراف من اللواء عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، ويختتم الحدث غداً، وقد شهد اليوم الثالث تحدي إنقاذ ضابط، وحققت خلاله فرق الكويت الخاصة المركزين الأول والثالث.

ويشارك في الحدث 60 فريقاً من 50 دولة يتنافسون خلال أربعة أيام على جوائز قدرها 170 ألف دولار من خلال 5 فئات مختلفة من أجل تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية والتحمل البدني للفرق.

وفي اليوم الثالث حققت الفرقة الخاصة الكويت (1) المركز الأول بزمن وقدره 3:47:18 دقيقة، وحل بالمركز الثاني فريق سوسيولا، فيما حل بالمركز الثالث الفرقة الخاصة الكويت (2).

وشهد فعاليات اليوم الثالث اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة للطوارئ والمنشآت وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأقيمت المنافسات التي جمعت 49 فريقاً يمثلون وحدات خاصة تابعة لأجهزة شرطية وعسكرية من 37 دولة حول العالم لليوم الثالث على التوالي حيث جرت المنافسة على أقل زمن تحققه الفرق المشاركة لإنقاذ ضابط مصاب يتكون الفريق من 5 أعضاء وهم عبارة عن 4 مقاتلين وقناص حيث تعين على جميع المتسابقين تنفيذ مهمة الإنقاذ بمعدات مختلفة خاصة بالانزلاق والصعود لاجتياز الحواجز وكسر الباب بالمطرقة قبل التعامل مع 33 هدفاً بالذخيرة الحية.

وقال الملازم أول ياسر الزرعوني المشرف على فريق شرطة دبي إن مستويات الفرق المشاركة في البطولة متقاربة للغاية سواء من الناحية البدنية أو الذهنية وهو ما يؤثر في حماس البطولة وأهميتها باعتبارها النسخة الأولى التي تقام في الإمارات.

وأضاف: «تقارب المستويات يجعل الحصول على المركز الأول لشرطة دبي ليس أمراً سهلاً، والمنافسات تعتمد على قوة التركيز وذهنية عناصر الفريق الواحد والقائم على التكامل والتناغم في الأدوار، كما أنه يختصر الكثير من الوقت المستغرق لإنهاء العملية والخروج بصفر إصابات وكذلك ضمان عدم تكرار الوقوع في الأخطاء».

في سياق متصل، تابع العقيد علي الشاوي من كلية فهد الأمنية في السعودية منافسات اليوم الثالث، واطلع على الميادين التدريبية لشرطة دبي بمنطقة الروية والتجهيزات الخاصة التي وفرتها اللجنة المنظمة للفرق المشاركة بالتحدي، مشيداً بالتنسيق عالي المستوى الذي تؤدي به كافة فرق العمل من أجل تسهيل إجراءات مشاركة الفرق والوحدات الأمنية التي تمثل أجهزة الأمن والشرطة في 37 دولة حول العالم. وجاءت زيارة وفد كلية فهد الأمنية برئاسة العقيد علي الشاوي إلى منافسات التحدي بناء على دعوة وجهتها لجنة العلاقات العامة والشؤون الدبلوماسية برئاسة المقدم طارق سلطان في اللجنة العليا المنظمة.

وأكد المقدم طارق سلطان أن زيارة الوفد السعودي تأتي ضمن خطة مستقبلية لشرطة دبي لتوسعة قاعدة استقطاب ومشاركة الفرق الخاصة في هذا التحدي الأول من نوعه والذي يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال التخصصي من العمل الأمني والتكتيكي، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي جانب تطوير كفاءة فرقها ومعداتها ومناهجها التدريبية وأساليب عملها أهمية قصوى.