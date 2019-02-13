مارسيلو يتواصل مع جاريث بيل بالإشارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الظهير البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد عن عدم تعلم زميله الويلزي جاريث بيل اللغة الإسبانية، رغم مرور 6 سنوات له في العاصمة مدريد، لذا يتواصل معه بلغة الإشارة. واعترف مارسيلو بأنه يشعر بالوحدة في غرفة الملابس وأضاف: «لا أحد لي بعد رحيل كريستيانو وكيكو كاسيا، لدي فقط جاريث بيل الذي لا يتحدث سوى الإنجليزية وأتكلم معه بالإشارة»، وجدد مارسيلو، الذي يواجه منافسة من الظهير الواعد سيرجيو ريجيلون هذا الموسم، عدم معرفته باهتمام يوفنتوس بخدماته في الصيف وقال: «أريد أن أعرف مصدر هذه الشائعات لأنها غير طبيعية، إنها مضحكة لأن وسائل الإعلام تظهرني بقميص اليوفي. اليوفنتوس فريق كبير منذ حقبة ندفيد ولعبت أمامه وتبادلنا القميص مرة، لكنني مرتبط بريال مدريد بعقد ولو كانت هناك مفاوضات لأخبرت الجميع لأنني صريح وواضح».

من جهته، كشف البرازيلي فينيسيوس بوعد والده برسم وشم إذا ما سجل أول أهدافه الأوروبية اليوم أمام أياكس. وأثنى جيلمار بوبوكا الذي درب فينيسيوس في منتخب البرازيل دون ال 13 ودون ال 17 على تواضع اللاعب ووالده وقال: «رغم أن سعره وصل ل 60 مليون يورو، بقي فينيسيوس محافظا على تواضعه ويحرص والده على إبقائه كذلك».

وفي سياق متصل، أكد رئيس الريال فلورنتينو بيريز عدم حاجة الفريق لشراء مهاجم وأضاف: «لماذا نشتري مهاجما وعندنا بنزيمة أفضل رقم 9 في العالم؟ لن ننفق المال لمجرد التبذير بل نشتري لاعبين صغار مثل فينيسيوس أو رودريجو الذي كان مرشحا لجائزة كوبا. نحن فريق كبير وحصد لاعبونا جائزة الكرة الذهبية في الأعوام الثلاثة الماضية وسعداء بمودريتش، لأن كرته تمثل قيمنا وجزءا من أسطورتنا، وأنا واثق أن شباب الريال سيكونون مرشحين أقوياء لجائزة الكرة الذهبية مستقبلاً».