تعاون مثمر بين جمعية الرياضات الإلكترونية والشركة المنتجة للعبة «لج أوف ليجند»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وعبدالرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري للجمعية بكريم هاشاني مدير إدارة التسويق بمنطقة الشرق الأوسط بشركة «رايوت» المنتجة للعبة «لج أوف ليجند» بمقر الشركة بمنطقة الخليج التجاري بدبي.

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر، أن الهدف من اللقاء هو تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الشركات المنتجة للألعاب الإلكترونية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعريفهم بأهداف ورسالة الجمعية وخاصة أنها الجهة الحكومية الوحيدة التي تمثل الدولة في هذه الرياضة.

وتسعى الجمعية عبر هذه اللقاءات إلى فتح قنوات التواصل مع الشركات المنظمة للبطولات العالمية، وإلى تنظيم واستضافة عدد من البطولات العالمية، ضمن الخطط الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة في دورته الحالية.

وقال عبدالرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري، إن الجمعية تعمل على تحقيق الأهداف التي وضعتها وهي التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية بما يخدم مصلحتهم ورفع راية الدولة في المشاركات على الأصعدة العربية والآسيوية والعالمية كافة، حيث إن هذه الألعاب أصبحت من الضروريات في الحياة المعاصرة، وبالتالي يجب مواكبة التطور والتوجهات العالمية في هذا الإطار. فيما أشاد كريم هاشاني بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في تعزيز هذه الرياضة و دورها في المجتمع الإماراتي.

وقال هاشاني: «سعدنا كثيراً، حيث تمكنا من معرفة الأهداف التي تم وضعها من أجل تطوير هذه الرياضة في الدولة، وسنعمل جاهدين على دعم الأهداف التي وضعتها الجمعية، سعياً منا إلى التواجد في الشرق الأوسط وخاصة في دولة الإمارات التي تملك البنية التحتية المثالية للرياضات الإلكترونية».

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر فيما يخص الرياضات الإلكترونية في الدولة، ومناقشة الخطط المستقبلية لتنظيم عدد من البطولات المتعلقة بلعبة «ليج أوف ليجند» التي تتمتع بشعبية كبيرة عالمياً.