الهيئة ليست «ترانزيت» بل المظلة الشرعية لكل الاتحادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

أكد سعيد عبدالغفار حسين، أمين عام الهيئة، أن الهيئة العامة للرياضة، كانت وستبقى هي المؤسسة الحكومية والمظلة الشرعية الأولى المسؤولة عن الرياضة في دولة الإمارات، مبدياً تحفظه على ما ذكره، مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم ضمن حواره الذي أجرته معه قناة أبوظبي الرياضية، أمس الأول، بخصوص أن دور الهيئة (ترانزيت)، على إثر قرار الهيئة بإيقاف الدعم المالي عن اتحاد كرة القدم لعدم قيامه بتعديل أوضاعه فيما يتعلق بإنهاء ازدواجية المناصب لبعض أعضائه، إعمالاً للمادة 26 التي تحظر الجمع بين المناصب، مؤكداً أن الهيئة ستستمر في قطع الدعم ( الإعانة الشهرية) ما لم يعدل وضعه، مشيراً إلى أنه يتعين على اتحاد الكرة المبادرة والسعي للحل والذي ترحب به الهيئة من جهتها لإنهاء الموضوع قبل إعادة الدعم المتمثل في الإعانة الشهرية التي تصل إلى اتحاد الكرة من الهيئة كشأن كل الاتحادات.

وقال عبدالغفار: «أعتب على أخي مروان بن غليطة، عتباً أخوياً فيما جاء على لسانه أمس الأول في التلفزيون، بأن الهيئة ليست إلا جهاز ترانزيت يمر من خلاله المال ومن ثم يحولونها إلينا، وما قاله لا يليق بمؤسسة هي الأولى والمظلة الشرعية للرياضة في دولة الإمارات وهي الأساس للرياضة الوطنية، وكنت أتمنى منه وهو رجل فاضل ورجل قانون وقامة من قامات الدولة، ألاّ يقول هذا الكلام، مع التأكيد أن الهيئة، لم ولن تكون في يوم من الأيام ترانزيت، لأنها السلطة الشرعية على كل الاتحادات شاءت أم أبت؛ حيث إنها المؤسسة الحكومية التي تحمل شعار الدولة والمسؤولة الأولى عن الرياضة في الدولة

وعن إفشاء الكتاب السري وخروجه بالإعلام، أكد عبدالغفار، أنه لم يخرج من الهيئة؛ حيث أرسل بشكل خاص وسري وقام موظف بتسليمه لأمين عام اتحاد الكرة، كما أكد أنه لا توجد نية لدى الهيئة لإجبار الأعضاء الذين ينطبق عليهم ازدواجية المناصب في اتحاد الكرة على الاستقالة أو أي نية تخص الضغط لجهة حل الاتحاد، بقوله: «الهيئة لا يجوز لها التدخل في شؤون الاتحادات ولا تسعى لذلك مطلقاً فهذا شأن الجمعيات العمومية للاتحادات، كما لا تسعى لخلق أي إشكالية مع أي جهة رياضية لأن الكل شركاء».

وأضاف: «نحن ماضون في تصحيح الأخطاء في كل الاتحادات بشكل عام أياً كان مسارها، مع الإشارة إلى أن الأمانة العامة جهة تنفيذية لقرارات مجلس إدارة الهيئة».

وتابع: «رئيس اتحاد كرة القدم كتب الرد مباشرة للرئيس، وأعتقد أن هذا يعد خطأ إدارياً؛ حيث إن مخاطبة الاتحاد تمت من قبل الأمين العام، والرئيس حول كتاب اتحاد الكرة إلينا للرد وهذا هو التسلسل الإداري الصحيح، علماً أن الهيئة لم ولن تطالب الاتحاد بحل الاتحاد، لأن هذا ليس من صلاحيات أو اختصاص الهيئة، وهذا الأمر متروك للجمعيات العمومية، ونحن نتحدث فقط عن الدعم الذي يصل الاتحادات من الهيئة، ونحن محاسبون عليه».