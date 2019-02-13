شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان للواعدات في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مهرجاناً كروياً للواعدات في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع مدرسة فيرجينيا الخاصة وبمشاركة خمس مدارس للفئات العمرية تحت 12 و14 سنة، إضافة إلى مشاركة عدد من لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم وذلك بهدف نشر ثقافة لعبة كرة القدم بين الواعدات والفتيات وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة في الدولة.

وقالت حورية الطاهري عضو لجنة كرة القدم النسائية إن المهرجان شهد مشاركة ما يقرب من 100 طالبة يمثلن مجموعة من المدارس تحت عمر 12 و14 سنة ضمن برنامج الواعدات الذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الاتحادين الدولي والقاري.

وشمل المهرجان فقرات متنوعة إلى جانب حصص تدريبية ومباريات تحت إشراف مدربات متخصصات، وبمشاركة لاعبات المنتخب الوطني .

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