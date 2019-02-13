تدشين أول بطولة دولية لقفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم بالمدينة المستدامة في دبي، فعاليات أول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، تنظمها «المستدامة» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في أربعة أيام على ميدانها العشبي، ويشارك فيها أكثر من 100 فارس وفارسة من 28 دولة حول العالم، يتنافسون على جوائز تبلغ 58 ألف يورو في سبعة أشواط من الفئة الصغرى على حواجز ارتفاعها 125 سم، والوسطى على حواجز 135 سم والفئة الكبرى على حواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم.

ويترأس البطولة ويديرها فرهانج صادقي، ولجنة التحكيم يترأسها أشرف الليثي بمعاونة محكمين دوليين، ومسارات المنافسات يصممها الدولي علي مهاجر بمعاونة آخرين والميادين تشرف عليها لين الرضا بمساعدة أربعة مشرفين دوليين.