

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم الإعلان عن إطلاق كأس عام التسامح للجاليات لكرة القدم، على هامش نهائي بطولة كأس السوبر لكرة القدم للجاليات 2019 الذي أقيم الجمعة الماضي، حيث فاز فريق ميلان على بنجال تايجر 2-1 في ملعب المنتزه الوطني بالشارقة.

وقال المنظم عبدالرحمن المازم: إن «بطولة كأس السوبر كانت تهيئة لبطولة عام التسامح للجاليات التي ستقام بنظام الدوري وتأتي بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولتا عام زايد للجاليات وبطولة الكأس لعام زايد في الموسم الماضي».

وتقدم المازم بالشكر إلى جاسم محمد الدوخي، المنسق الإداري في إدارة التطوير الرياضي لمجلس الشارقة الرياضي على تعاونه في توفير الملعب وتشجيعه لتنظيم مثل هذه البطولات، وقام الدوخي في نهاية المباراة بتقديم الجوائز للفائزين.