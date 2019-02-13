شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والتى تقام فى الفترة من 12 إلى 18 فبراير الجارى، بدبى . وقد غادرت البعثة صباح أمس الثلاثاء، وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا ولاعبة، منهم جيانا فاروق واريج سعيد وياسمين حمدى وسارة عاصم على مستوى البنات، وعلى مستوى الأولاد كل من أحمد سعيد الأصفر، ومالك جمعة، ويرافقهم هانى قشطة مدير فنى. وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم التى تقام أكتوبر القادم فى إطار خطة أولمبياد طوكيو 2020

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