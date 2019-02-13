متحدث بيراميدز يتحدى الأهلي بتصريح ناري.. فيديو

عمرو ابوبكر
تحدث أحمد عفيفي المتحدث باسم نادي بيراميدز عن آخر تطورات مباراة فريقه أمام الأهلي المنتظرة خلال نهاية شهر فبراير.
وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ما يهمنا الآن هو تحقيق مطلبنا، مستعدون لمواجهة الأهلي غدًا بالشكل المناسب".
وتابع "بيان الأهلي لا يعنينا، نحن نتعامل مع القرارات ولم نرد إلا على قرارات اتحاد الكرة فقط".
وأضاف عفيفي "اتحاد الكرة انحاز للعقل وليس لبيراميدز، فهل الأهلي سيلتزم بالبيان المسمى بـ التاريخي ولن يخوض مباراة الكأس أم سيشارك؟ لنرى".
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