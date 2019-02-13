دوري الأبطال.. سان جيرمان يوقف صحوة مانشستر "سولسكاير".. وروما يتخطى بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد"، في ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية.

واقترب "PSG" من التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال، إذ يكفيه التعادل في لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا أو حتى الخسارة بهدف وحيد من أجل حجز مقعده ضمن الثمانية الكبار.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم حسم سان جيرمان الفوز في الشوط الثاني، بهدفي المدافع الشاب بريسنال كيمبيمبي في الدقيقة 53 والجناح الواعد كيليان مبابي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وأنهى مانشستر المباراة بعشرة لاعبي،ن بعد طرد بول بوجبا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وباتت تلك الهزيمة هي الأولى لليونايتد تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير في المباراة الـ12 له بجميع المسابقات، بعد المحافظة على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة (10 انتصارات وتعادل).

وعلى ملعب الأولمبيكو، انتزع روما الإيطالي فوزا صعبا من ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات نفس الجولة.

تقدم روما بهدف سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 70 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يسجل بورتو هدفه في الدقيقة 79 عن طريق أدريان لوبيز.

ويحتاج روما للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام يوم 6 مارس المقبل للتأهل إلى دور الثمانية، فيما يكفي بورتو الفوز بهدف نظيف ليضمن التأهل للدور التالي.