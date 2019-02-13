تشكيلة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان الليلة

يقود الفرنسي بول بوجبا خط وسط مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد. ويتواجد في الخط الأمامي مواطن بوجبا “أنتوني مارسيال” جنبًا إلى جنب الثنائي الإنجليزي جيسي لينجارد وماركوس راشفورد. أما باريس سان جيرمان الذي يعاني من غياب ثنائي خط الهجوم “كافاني ونيمار” للإصابة، فيعتمد على مهاجم يتيم في هذه المباراة وهو الفرنسي “كيليان مبابي” ومن خلفه الثلاثي “أنخل دي ماريا وجوليان دراكسلر وداني ألفيش”. والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية: دي خيا لوك شو – ليندلوف إريك بايي – أشلي يونج بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – آندير هيريرا أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – جيسي لينجارد والتالي تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية: جانلويجي بوفون ثيلو – تياجو سيلفا – كيمبيبي – جوان بارنيت ماركينيوس – ماركوس فييراتي داني ألفيش – جوليان دراكسلر – أنخل دي ماريا مبابي

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